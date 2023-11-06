Акинфеев заявил, что никогда не мечтал переехать за границу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей любви к России.

«Я никогда не мечтал уехать за границу. Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России», — цитирует Акинфеева ТАСС.

В нынешнем сезоне вратарь провёл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и четыре игры отстоял на ноль. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Владислав Радимов заявил, что Акинфеев своей игрой раздражает соперников.