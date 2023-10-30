Радимов считает, что Акинфеев своей игрой раздражает соперников

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Ты ему бьёшь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает моменты. Нападающего это начинает раздражать. Вроде всё правильно сделал, пробил в угол — а он там уже стоит!» — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Акинфеева лучшим игроком матча.