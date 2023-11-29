Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту России 2023 года
Тюкавин, Карпукас и Волков вошли в число номинантов на премию «Первая пятёрка»
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В итоговый список номинантов вошли Сергей Волков, Никита Кривцов, Даниил Денисов, Артём Карпукас, Виктор Александров, Кирилл Кравцов, Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Никита Салтыков, Владислав Шитов и Ярослав Михайлов.
Победитель премии определится по итогам голосования.
Действующим обладателем «Первой пятёрки» является полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.
Ранее агент Тюкавина рассказал, что ЦСКА пытался купить игрока у «Динамо».