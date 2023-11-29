Агент Тюкавина рассказал, что ЦСКА пытался купить игрока у «Динамо»
- РИА Новости
«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» ещё летом отказало», — цитирует Сафонова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.
Ранее гендиректор «Динамо» заявил, что клуб ведёт переговоры с Тюкавиным о длительном контракте.