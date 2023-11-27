Гендиректор «Динамо»: ведём переговоры с Тюкавиным о длительном контракте

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе ведутся переговоры о подписании нового контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Мы ведём переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только всё закончим, то сообщим», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал перспективы своего одноклубника Тюкавина.