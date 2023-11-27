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Гендиректор «Динамо»: ведём переговоры с Тюкавиным о длительном контракте

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе ведутся переговоры о подписании нового контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Гендиректор «Динамо»: ведём переговоры с Тюкавиным о длительном контракте
  • РИА Новости

«Мы ведём переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только всё закончим, то сообщим», — цитирует Пивоварова ТАСС. 

В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал перспективы своего одноклубника Тюкавина.

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