Бальбуэна: верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал перспективы своего одноклубника Константина Тюкавина.

«Он молодой. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть. Если он продолжит в том же темпе, думаю, английские клубы обратят на него внимание и он перейдёт к ним уже летом», — цитирует Бальбуэну «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что дубль Бителло и гол Тюкавина принесли «Динамо» победу над ЦСКА в матче РПЛ.