Матыцин: переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании её заслуг

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Лилию Морозову с переизбранием на пост президента Международной федерации эстетической гимнастики (IFAGG).

«Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Петровну Морозову с переизбранием президентом Международной федерации эстетической гимнастики. Благодаря её многолетнему труду вид спорта активно развивается и имеет широкий круг поклонников. Переизбрание Лилии Петровны на пост президента говорит о высоком уровне уважения среди коллег и признании её заслуг», — сказал Матыцин.

27 ноября стало известно, что Морозова была переизбрана на пост главы IFAGG на генеральной ассамблее организации в Алма-Ате.

Морозова возглавила IFAGG в ноябре 2021 года, до этого она шесть лет являлась вице-президентом организации.

Ранее Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика станет бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС.