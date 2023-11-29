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Матыцин: переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании её заслуг

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Лилию Морозову с переизбранием на пост президента Международной федерации эстетической гимнастики (IFAGG).
Матыцин: переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании её заслуг
  • РИА Новости

«Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Петровну Морозову с переизбранием президентом Международной федерации эстетической гимнастики. Благодаря её многолетнему труду вид спорта активно развивается и имеет широкий круг поклонников. Переизбрание Лилии Петровны на пост президента говорит о высоком уровне уважения среди коллег и признании её  заслуг», — сказал Матыцин.

27 ноября стало известно, что Морозова была переизбрана на пост главы IFAGG на генеральной ассамблее организации в Алма-Ате.

Морозова возглавила IFAGG в ноябре 2021 года, до этого она шесть лет являлась вице-президентом организации.

Ранее Матыцин выразил уверенность, что лёгкая атлетика станет бриллиантом Игр дружбы и Игр БРИКС.

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