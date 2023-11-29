Колыванов: у «Зенита» будет двойная мотивация отдать «Динамо» должок за вылет из Кубка

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение касательно матча бело-голубых с «Зенитом» в Кубке России.

«Динамо» в прошлом году выиграло у «Зенита» в Кубке. Я думаю, что петербуржцы серьёзно готовятся к этому матчу. Посмотрим, чем всё это закончится. У петербуржцев будет двойная мотивация отдать должок «Динамо» за прошлый год», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо».