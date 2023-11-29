Баринов: понимаю, что могу пропустить матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался касательно своей возможной дисквалификации в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации? Понимаю. Но надеюсь, боженька будет на моей стороне», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

27 ноября стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные слова Баринова в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.