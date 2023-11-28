«Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ

«Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ.

Встреча прошла в Калининграде на стадионе Ростех Арена и завершилась со счётом 2:2.

В составе калининградской команды мячи забили Тигран Аванесян (65-я) и Натан Гассама (70-я). У столичной команды отличился Тимур Сулейманов (16-я, 90+3).

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями».