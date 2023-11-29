Загидуллина считает, что спортсмены сами должны решать, выступать ли без флага

Российская фехтовальщица Аделина Загидуллина высказалась о нейтральном статусе.

«Это дело каждого. Каждый должен сам решить, насколько это приемлемо. Чтобы российские спортсмены развивались, наверное, стоит ехать. Но каждый сам для себя решает, насколько это соответствует их собственным пониманию и мировоззрению», — приводит слова Загидуллиной РИА Новости.

Фехтовальщица заявила, что не хочет давать советы другим спортсменам.

«Что касается меня, то вся моя деятельность показывает, что я за флаг и гимн», — подытожила она.

30-летняя россиянка — олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по фехтованию в командном первенстве.

Ранее Загидуллина заявила, что Международный олимпийский комитет оказывает давление на Россию из-за Игр дружбы.