Энрике — о ничьей с «Ньюкаслом»: ПСЖ заслужил победу
- AP
«Горжусь командой. Я считаю, что мы заслужили победу, мы создали много явных моментов, но временами сложно забить гол. Самое главное — сосредоточиться на себе», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Игра завершилась со счётом 1:1.
В составе «Ньюкасла» забил Александер Исак. У ПСЖ отличился Мбаппе.
«Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в группе F. У ПСЖ семь очков и вторая позиция.
Ранее Мбаппе выразил разочарование результатом матча с «Ньюкаслом».