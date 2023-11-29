Энрике — о ничьей с «Ньюкаслом»: ПСЖ заслужил победу

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался касательно ничьей с «Ньюкаслом» в пятом туре Лиги чемпионов.

«Горжусь командой. Я считаю, что мы заслужили победу, мы создали много явных моментов, но временами сложно забить гол. Самое главное — сосредоточиться на себе», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ньюкасла» забил Александер Исак. У ПСЖ отличился Мбаппе.

«Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в группе F. У ПСЖ семь очков и вторая позиция.

Ранее Мбаппе выразил разочарование результатом матча с «Ньюкаслом».