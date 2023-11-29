Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» забитой шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. Теперь на его счету 19 (10 + 9) очков в 17 матчах.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Питтсбург» с 21 очком располагается на 13-й позиции в Восточном дивизионе. «Нэшвилл», имея в активе 22 очка, занимает восьмую строчку в Западной конференции.

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