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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» забитой шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. Теперь на его счету 19 (10 + 9) очков в 17 матчах. 

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Питтсбург» с 21 очком располагается на 13-й позиции в Восточном дивизионе. «Нэшвилл», имея в активе 22 очка, занимает восьмую строчку в Западной конференции.

Ранее «Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта.

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