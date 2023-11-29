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Кузнецов: хоть кто-то поддержал бы Калешина, но все боятся потерять своё рабочее место

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Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал увольнение Евгения Калешина из «Акрона».

«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Игоревича. Хотелось бы поддержать его. Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но их сами и закапываем. Он высказал свою точку зрения, и, видимо, руководство приняло такое решение. Самое поганое — многие согласны с некоторыми его словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять своё рабочее место», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Калешин возглавил «Акрон» в сентябре 2022 года. 

Под его руководством команда добралась до финала Пути регионов Кубка России в прошлом сезоне.

Ранее Калешин высказался о проблемах российского футбола.

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