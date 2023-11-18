Калешин: годы идут, а сказки про развитие футбола в России продолжаются

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о проблемах российского футбола после поражения от «Волгаря» в матче 19-го тура Первой лиги.

«Когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать её изнутри.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймёте, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

«Акрон» уступил «Волгарю» со счётом 0:1.

В активе команды 34 очка и третья позиция в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Калешин считает, что «Акрон» не заслуживал поражения в матче с «Волгарём» в Кубке России.