Калешин: годы идут, а сказки про развитие футбола в России продолжаются
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«Когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать её изнутри.
Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймёте, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.
«Акрон» уступил «Волгарю» со счётом 0:1.
В активе команды 34 очка и третья позиция в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Калешин считает, что «Акрон» не заслуживал поражения в матче с «Волгарём» в Кубке России.