Калешин считает, что «Акрон» не заслуживал поражения в матче с «Волгарём» в КР
- РИА Новости
«Может быть, причина в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это Кубок, здесь драмы случаются.
Для нас вылет из Кубка — огромная потеря. Играть один раз в неделю — это для нас очень серьёзный удар. Постараемся выправить ситуацию», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Волгаря». Таким образом, команда вышла в 1/4 финала турнира.
Ранее Калешин высказался о влиянии «Спартака» на российский футбол.