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Калешин считает, что «Акрон» не заслуживал поражения в матче с «Волгарём» в КР

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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Волгаря» в матче Кубка России.
Калешин считает, что «Акрон» не заслуживал поражения в матче с «Волгарём» в КР
  • РИА Новости

«Может быть, причина в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это Кубок, здесь драмы случаются.

Для нас вылет из Кубка — огромная потеря. Играть один раз в неделю — это для нас очень серьёзный удар. Постараемся выправить ситуацию», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Волгаря». Таким образом, команда вышла в 1/4 финала турнира.

Ранее Калешин высказался о влиянии «Спартака» на российский футбол.

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