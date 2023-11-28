Аспинэлл: у меня было секретное оружие перед поединком с Павловичем

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл заявил, что готовил секретное оружие перед поединком с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Честно говоря, я думаю, что мог бы провести пять раундов в октагоне. И я был бы в абсолютном порядке. Не хотел раскрывать это, но у меня было секретное оружие, о котором знали только мои партнёры по команде. Оно заключалось в том, что я становлюсь лучше с каждым раундом», — приводит слова Аспинэлла Майкл Биспинг.

Напомним, что россиянин Сергей Павлович проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказал мнение касательно реванша между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.