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Аспинэлл: у меня было секретное оружие перед поединком с Павловичем

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Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл заявил, что готовил секретное оружие перед поединком с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Честно говоря, я думаю, что мог бы провести пять раундов в октагоне. И я был бы в абсолютном порядке. Не хотел раскрывать это, но у меня было секретное оружие, о котором знали только мои партнёры по команде. Оно заключалось в том, что я становлюсь лучше с каждым раундом», — приводит слова Аспинэлла Майкл Биспинг.

Напомним, что россиянин Сергей Павлович проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказал мнение касательно реванша между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.

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