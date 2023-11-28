Ян: у Павловича есть возможность вернуть Аспинэллу должок

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказал мнение касательно реванша между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.

«Опасения были. Аспинэлл — очень крутой и быстрый соперник, который сполна воспользовался своими сильными сторонами. Британец — элитный спортсмен. Потенциально он может навалять даже Джонсу. Том — современный универсал: стремительный, точный, техничный, с хорошими навыками в партере. Однако у Сергея есть возможность вернуть британцу должок.

Он проведёт работу над ошибками. Следует учитывать и фактор весовой категории: у тяжей каждый удар действительно способен решить судьбу противостояния. Более того, Серёга несколько раз достал Тома в начале раунда», — заявил Ян в интервью RT.

Ранее Ян рассказал, как работает над выносливостью.