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Ян: рецепт хорошего функционального состояния один — пахота

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, как работает над выносливостью.
Ян: рецепт хорошего функционального состояния один — пахота
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Рецепт хорошего функционального состояния один — пахота. Этим нужно жить. MMA — жестокий мир. Перестанешь работать, и тебе начнут наступать на пятки», — заявил Ян в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, произойдут ли изменения в его подготовке перед следующим поединком.

«Безусловно. Нужно добавить свежести во многие аспекты. Изменения произойдут абсолютно во всех отношениях. Работы непочатый край. Для начала следует определиться с местом проведения сбора — поиск локации уже запущен», — добавил Ян.

Ранее Ян рассказал, почему сейчас сложно рассчитывать на реванш с О'Мэлли.

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