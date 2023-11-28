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Ян рассказал, почему сейчас сложно рассчитывать на реванш с О'Мэлли

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян объяснил, почему не сможет на данный момент провести поединок с американцем Шоном О'Мэлли.
Ян рассказал, почему сейчас сложно рассчитывать на реванш с О'Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Увы, но UFC не предоставит мне ни одного из этого квартета прямо сейчас. Осознаю это. Шона, полагаю, чуть приберегут. Алджэмейну такая схватка сейчас не нужна. Надо отталкиваться от того, кто будет свободен в те даты, на которые запланировано моё возвращение. Идёт диалог менеджеров, и я в него не вникаю. Я не могу не драться, ведь хочу быть лучшим. Когда мне дадут соперника, просто скажу: «Погнали», — заявил Ян в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, сколько побед отделяет его от поединка за титул.

«Минимум две. Тогда, полагаю, снова получу шанс. Давайте возьмём бой с О'Мэлли: 28 из 30 независимых судей и экспертов посчитали, что я оказался сильнее. И я уверен, что выиграл ту схватку. Судейский вердикт в реванше со Стерлингом тоже вызывает вопросы. Скажу так: в дальнейшем мне интересны все четыре вышеупомянутые кандидатуры. Эти противостояния меня зажигают», — добавил он.

Ранее Ян объяснил, в чём отличие тактических трюков от неспортивной симуляции.

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