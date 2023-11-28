Ян объяснил, в чём отличие тактических трюков от неспортивной симуляции

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, в чём отличие тактических трюков от неспортивной симуляции.

«Подобного рода трюки могут кардинально отличаться друг от друга. Если ты сделал вид, будто сильно потрясён, но на самом деле готовишь ответный удар, это нормально. Такие ловушки имеют место, это определённый тактический ход.

Совсем другое дело, когда человек пропускает в область печени и сигнализирует рефери об ударе в пах. Симулируя, спортсмен пытается добиться признания боя несостоявшимся. Я считаю неприемлемыми попытки обмануть или обойти систему. У меня своя философия. Пусть просто будет так, как есть. Не вижу смысла пробовать остановить поединок криком «А-а, как мне больно!» — заявил Ян в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ян планирует сменить состав своей команды.