Ротенберг заявил, что СКА пока ещё не показал лучшую игру в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команда ещё не показала лучшую игру в сезоне-2023/24.

«Динамо» — мастеровитая команда, сильный соперник. Огромная им благодарность. Мы понимали, что с ними нельзя удаляться, тем не менее у нас было много удалений. В будущем нам стоит улучшить игровую дисциплину.

Нам есть над чем работать. Хочу сказать, что вы ещё не увидели лучшей игры СКА. У нас серьёзный потенциал. Ещё есть ребята, которые остаются в лазарете, они получили серьёзные травмы. Будем добавлять», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

28 ноября СКА победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:3. Таким образом, команда Ротенберга одержала девятую подряд победу.

Ранее Медведев заявил, что в СКА полностью доверяют Ротенбергу.