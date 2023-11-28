RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг заявил, что СКА пока ещё не показал лучшую игру в этом сезоне

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команда ещё не показала лучшую игру в сезоне-2023/24.

«Динамо» — мастеровитая команда, сильный соперник. Огромная им благодарность. Мы понимали, что с ними нельзя удаляться, тем не менее у нас было много удалений. В будущем нам стоит улучшить игровую дисциплину.

Нам есть над чем работать. Хочу сказать, что вы ещё не увидели лучшей игры СКА. У нас серьёзный потенциал. Ещё есть ребята, которые остаются в лазарете, они получили серьёзные травмы. Будем добавлять», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

28 ноября СКА победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:3. Таким образом, команда Ротенберга одержала девятую подряд победу.

Ранее Медведев заявил, что в СКА полностью доверяют Ротенбергу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить