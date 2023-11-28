Фассон: думаю, что про кризис «Локомотива» говорить рано

Защитник Лукас Фассон считает, что про кризис «Локомотива» говорить рано.

«Думаю, что про кризис «Локомотива» говорить рано, перед паузой на сборные мы матч выиграли. К «Зениту» подготовка только предстоит, но мы уже начинаем настраиваться на них», — приводит слова Фассона Metaratings.ru.

28 ноября «Локомотив» сыграл вничью в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее Галактионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой».