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Носов назвал политическим решение ФИБА продлить отстранение россиян

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Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение России и Белоруссии.

«Это плохо для всех, в том числе и для нас. Россия — великая спортивная держава, мы будем потом как-то выкручиваться. Хотя эти истории политические абсолютно, ангажированные», — приводит слова Носова ТАСС.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко рассказал о популярности хоккея в стране.

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