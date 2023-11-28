Носов назвал политическим решение ФИБА продлить отстранение россиян

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение России и Белоруссии.

«Это плохо для всех, в том числе и для нас. Россия — великая спортивная держава, мы будем потом как-то выкручиваться. Хотя эти истории политические абсолютно, ангажированные», — приводит слова Носова ТАСС.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

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