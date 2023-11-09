Кириленко считает, что за последние 15 лет хоккей стал главным видом спорта в России
«Мне кажется, есть пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России», — цитирует Кириленко ТАСС.
Напомним, что в октябре Владимир Путин призвал Министерство спорта и Федерацию хоккея России решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за границу.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Роман Любимов будет играть во Франции.