Кириленко считает, что за последние 15 лет хоккей стал главным видом спорта в России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о популярности хоккея в стране.

«Мне кажется, есть пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России», — цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, что в октябре Владимир Путин призвал Министерство спорта и Федерацию хоккея России решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за границу.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Роман Любимов будет играть во Франции.