Асхабов — о заключении в Таиланде: в тюрьме дрался очень часто

Боец UFC в полулёгком весе Хусейн Асхабов высказался о заключении в тайской тюрьме.

«Начальник тюрьмы сказал, что для всех будет большой праздник, все выдохнут, что мы выезжаем. Драк у нас за это время было очень много. Там очень много людей, и люди, если честно, нечистоплотные. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Ещё у них шутки были такие… я даже это повторять не хочу», — цитирует Асхабова «Матч ТВ».

Напомним, что спортсменов арестовали за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии. Отмечается, что братья-близнецы Асхабовы фактически не присутствовали на месте преступлений, но их подозревают в организации плана нападения группой.

После двух месяцев разбирательств правоохранительные органы вынуждены были отпустить граждан России за отсутствием каких‑либо улик и доказательств.

На счету Асхабова 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказал мнение касательно реванша между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.