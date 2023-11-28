RT в Telegram
Подпишись

Асхабов — о заключении в Таиланде: в тюрьме дрался очень часто

Короткая ссылка
Боец UFC в полулёгком весе Хусейн Асхабов высказался о заключении в тайской тюрьме.
Асхабов — о заключении в Таиланде: в тюрьме дрался очень часто
  • Gettyimages.ru
  • © Razvan25

«Начальник тюрьмы сказал, что для всех будет большой праздник, все выдохнут, что мы выезжаем. Драк у нас за это время было очень много. Там очень много людей, и люди, если честно, нечистоплотные. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Ещё у них шутки были такие… я даже это повторять не хочу», — цитирует Асхабова «Матч ТВ».

Напомним, что спортсменов арестовали за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии. Отмечается, что братья-близнецы Асхабовы фактически не присутствовали на месте преступлений, но их подозревают в организации плана нападения группой.

После двух месяцев разбирательств правоохранительные органы вынуждены были отпустить граждан России за отсутствием каких‑либо улик и доказательств.

На счету Асхабова 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. 

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказал мнение касательно реванша между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить