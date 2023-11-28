РИА Новости: Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Стало известно, кто возглавит сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России.

Как сообщает источник РИА Новости, тренерами сборной пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России будут Сергей Овчинников и Александр Мостовой.

Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев («Кубань»), Андрей Каряка («Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (2DROTS).

Матч сборной Пути регионов против сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил новый формат Кубка России.