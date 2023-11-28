RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Короткая ссылка
Стало известно, кто возглавит сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России.
РИА Новости: Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает источник РИА Новости, тренерами сборной пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России будут Сергей Овчинников и Александр Мостовой.

Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев («Кубань»), Андрей Каряка («Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (2DROTS).

Матч сборной Пути регионов против сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил новый формат Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить