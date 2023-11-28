РИА Новости: Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
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Как сообщает источник РИА Новости, тренерами сборной пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России будут Сергей Овчинников и Александр Мостовой.
Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев («Кубань»), Андрей Каряка («Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (2DROTS).
Матч сборной Пути регионов против сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.
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