Пономарёв — о формате Кубка России по футболу: нигде в мире нет такого безобразия

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил новый формат Кубка России.

«Мне очень не нравится нынешний формат Кубка России. Есть два матча в раунде плей-офф, но если команда проиграла, то она должна вылетать. Во времена СССР так и было: порой представители низших лиг, которые не претендовали на победу, добирались до финала и даже завоёвывали трофей. А сейчас всё непонятно. Нигде в мире нет такого безобразия, как у нас», — заявил Пономарёв RT.

Он также рассказал о проблемах с настроем футболистов перед матчами.

«Футболисты получают большие зарплаты. Формат соревнований не важен, они в принципе выходят на поле довольно часто. Сейчас все игроки — миллионеры. И куда деваться тренеру? Это очень сложная ситуация. Как их мотивировать — патриотизмом или деньгами? К тому же отсутствие еврокубков тоже сказывается на настрое», — добавил Пономарёв.

Ранее Пономарёв высказал мнение касательно защиты армейского клуба в текущем сезоне.