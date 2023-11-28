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Непомнящий: для «Балтики» результат матча с «Локомотивом» — упущенная победа

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение касательно ничьей в кубковом матче между «Балтикой» и «Локомотивом».
Непомнящий: для «Балтики» результат матча с «Локомотивом» — упущенная победа
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Для «Балтики» результат матча с «Локомотивом» — упущенная победа. Как уже принято у «Балтики», кубковые игры проводятся на самом высоком уровне. В кубковых матчах и дома они играют гораздо лучше. Хороший шанс для «Балтики» пройти дальше? Здесь я ничего не могу сказать», — цитирует Непомнящего «Чемпионат.com».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 2:2. 

В составе калининградской команды мячи забили Тигран Аванесян (65-я минута) и Натан Гассама (70-я). У столичной команды отличился Тимур Сулейманов (16-я, 90+3).

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями».

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