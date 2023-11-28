Глушаков: «Спартак» — красная тряпка для всей России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о матче с «Оренбургом» в Кубке России.

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» блещет не так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» — красная тряпка для всей России», — цитирует Глушакова «Чемпионат.com».

Он также подчеркнул, что «Спартак» является фаворитом в кубковом матче.

Матч между командами пройдёт 29 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 мск.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. Его ассистенты — Арам Петросян и Адлан Хатуев. Резервным судьёй назначен Артём Чистяков.

Ранее защитник Матиас Перес рассказал, почему принял решение перейти в «Оренбург».