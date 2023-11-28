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Перес: приезд в «Оренбург» — большой и важный шаг для моей карьеры

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Защитник Матиас Перес рассказал, почему принял решение перейти в «Оренбург».
Перес: приезд в «Оренбург» — большой и важный шаг для моей карьеры
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Я приехал из Аргентины, где футбол, люди, окружающая среда — всё другое. Приезд в «Оренбург» — большой и важный шаг для моей карьеры. Если бы я не был счастлив здесь, то не смог бы воспользоваться сполна возможностью, которая передо мной открылась. Если в будущем появятся какие-то предложения, я их рассмотрю», — цитирует Переса Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что на данный момент у него нет предложений от других клубов.

В нынешнем сезоне 24‑летний аргентинец провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров по трансферу Веры в «Локомотив».

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