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Худобин — о первом матче за «Сибирь»: дебют получился немного скомканным

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Вратарь «Сибири» Антон Худобин высказался о своём дебюте за сибирскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Худобин — о первом матче за «Сибирь»: дебют получился немного скомканным
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Дебют получился немного скомканным для меня. Понятно, что давно здесь не выступал. А так, вкатился, почувствовал… В первом периоде сумбур был некоторый в голове. Всё чуть‑чуть по‑другому, другой стиль игры. Ничего страшного», — приводит слова Худобина пресс‑служба «Сибири».

21 ноября «Сибирь» объявила о переходе чемпиона мира и финалиста Кубка Стэнли Худобина. Клуб заключил контракт с хоккеистом до 30 апреля 2024 года. 

«Сибирь» проиграла «Северстали» в матче КХЛ со счётом 1:2.

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