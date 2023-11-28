Худобин — о первом матче за «Сибирь»: дебют получился немного скомканным

Вратарь «Сибири» Антон Худобин высказался о своём дебюте за сибирскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Дебют получился немного скомканным для меня. Понятно, что давно здесь не выступал. А так, вкатился, почувствовал… В первом периоде сумбур был некоторый в голове. Всё чуть‑чуть по‑другому, другой стиль игры. Ничего страшного», — приводит слова Худобина пресс‑служба «Сибири».

21 ноября «Сибирь» объявила о переходе чемпиона мира и финалиста Кубка Стэнли Худобина. Клуб заключил контракт с хоккеистом до 30 апреля 2024 года.

«Сибирь» проиграла «Северстали» в матче КХЛ со счётом 1:2.

Ранее канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс высказался о своём отношении к русскому языку.