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Хоккеист «Лады» Джозефс: когда разговаривают по-русски, мне кажется, что люди ругаются

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Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс высказался о своём отношении к русскому языку.
Хоккеист «Лады» Джозефс: когда разговаривают по-русски, мне кажется, что люди ругаются
  • Gettyimages.ru
  • © Jupiterimages

«Как у меня с русским? Все говорят очень быстро, но я уже стараюсь использовать какие-то базовые слова вроде как дела, хорошо, привет. Иногда рядом со мной разговаривают по-русски, и мне кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. И я думаю: «Боже, что же он наделал?», а потом оказывается, что они просто общаются (смеётся)», — цитирует Джозефса «Чемпионат.com».

29-летний форвард ранее выступал за «Питтсбург Пингвинз», норвежский «Сторхамар», швейцарские «Лугано» и «Тичино Рокетс». Контракт Джозефса с «Ладой» истекает в конце сезона-2023/24.

Напомним, что «Лада» выступала в КХЛ в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 17/2018, когда тольяттинский клуб был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. 13 апреля сообщалось, что «Лада» включена в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

Ранее дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ.

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