Дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

«Спартак» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 5:3.

В составе столичного клуба шайбы забросили Александр Пашин, Александр Бурмистров, Николай Голдобин (дубль), Максим Цыплаков. У клуба из Тольятти отличились Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции с 49 очками. «Лада» находится на третьем месте с 42 очками в Восточном дивизионе.

Ранее «Авангард» победил по буллитам «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.