RT в Telegram
Подпишись

Дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

Короткая ссылка
«Спартак» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счётом 5:3.

В составе столичного клуба шайбы забросили Александр Пашин, Александр Бурмистров, Николай Голдобин (дубль), Максим Цыплаков. У клуба из Тольятти отличились Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции с 49 очками. «Лада» находится на третьем месте с 42 очками в Восточном дивизионе.

Ранее «Авангард» победил по буллитам «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить