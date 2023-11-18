Дубль Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Ладу» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Москве завершилась со счётом 5:3.
В составе столичного клуба шайбы забросили Александр Пашин, Александр Бурмистров, Николай Голдобин (дубль), Максим Цыплаков. У клуба из Тольятти отличились Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.
«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции с 49 очками. «Лада» находится на третьем месте с 42 очками в Восточном дивизионе.
Ранее «Авангард» победил по буллитам «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.