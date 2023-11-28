RT в Telegram
Подпишись

IFAB поддержал меры по защите футбольных судей и 10-минутные удаления

Короткая ссылка
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) поддержал предложение, согласно которому только капитан команды сможет обращаться к судье в определённых игровых ситуациях.
IFAB поддержал меры по защите футбольных судей и 10-минутные удаления
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании решили опробовать удаления игроков на 10 минут за несогласие с решением арбитра. Также обсудили более строгое применение правил игры к футболистам и тренерам, демонстрирующим неуважительное поведение, и рассмотрели идею использования системы VAR для оценки эпизодов со штрафными, вторыми жёлтыми карточками и угловыми.

Ежегодное собрание IFAB, на котором могут одобрить изменения в правилах, состоится 2 марта 2024 года. Если правила утвердят, то они начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что IFAB рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить