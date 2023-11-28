IFAB поддержал меры по защите футбольных судей и 10-минутные удаления

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) поддержал предложение, согласно которому только капитан команды сможет обращаться к судье в определённых игровых ситуациях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании решили опробовать удаления игроков на 10 минут за несогласие с решением арбитра. Также обсудили более строгое применение правил игры к футболистам и тренерам, демонстрирующим неуважительное поведение, и рассмотрели идею использования системы VAR для оценки эпизодов со штрафными, вторыми жёлтыми карточками и угловыми.

Ежегодное собрание IFAB, на котором могут одобрить изменения в правилах, состоится 2 марта 2024 года. Если правила утвердят, то они начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что IFAB рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR.