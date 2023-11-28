Орлов — о переходе в «Каролину»: хотел играть в команде, у которой есть шансы на Кубок Стэнли

Российский защитник Дмитрий Орлов рассказал, почему принял решение перейти в «Каролину Харрикейнз».

«Почему «Каролина»? Ну, они были заинтересованы во мне. Я хотел играть в хорошей команде, у которой есть шансы бороться за Кубок Стэнли. Думаю, это самое основное. И достаточно быстро мы приняли это решение», — сказал Орлов в интервью проекту «Ставка на наших» на Youtube-канале Суперлига.

Защитник подписал с «Каролиной» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн.

Орлов ранее выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».

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