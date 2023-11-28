RT в Telegram
Подпишись

Орлов — о переходе в «Каролину»: хотел играть в команде, у которой есть шансы на Кубок Стэнли

Короткая ссылка
Российский защитник Дмитрий Орлов рассказал, почему принял решение перейти в «Каролину Харрикейнз».
Орлов — о переходе в «Каролину»: хотел играть в команде, у которой есть шансы на Кубок Стэнли
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Почему «Каролина»? Ну, они были заинтересованы во мне. Я хотел играть в хорошей команде, у которой есть шансы бороться за Кубок Стэнли. Думаю, это самое основное. И достаточно быстро мы приняли это решение», — сказал Орлов в интервью проекту «Ставка на наших» на Youtube-канале Суперлига.

Защитник подписал с «Каролиной» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн.

Орлов ранее выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз». 

Ранее нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков рассказал о желании остаться в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить