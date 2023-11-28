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Воронков: буду привыкать к США, я остаюсь в «Коламбусе»

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков рассказал о желании остаться в клубе.
Воронков: буду привыкать к США, я остаюсь в «Коламбусе»
  • AP
  • © Tony Gutierrez

«Конечно, здесь большая разница, другой менталитет, всё другое. Но я буду привыкать. Меня поддерживают ребята, я остаюсь в клубе», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Коламбуса».

По информации СМИ, хоккеист тосковал по России и мог вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (4 + 6) очков.

Ранее Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном».

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