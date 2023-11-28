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Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном»

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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов отреагировал на то, что сразу четыре россиянина отметились забитыми шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном»
  • AP
  • © Matt Slocum

«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами», — цитирует игрока сайт клуба.

Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей результативными действиями отметились сразу четыре российских игрока команды. На счету Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Егора Чинахова и Кирилла Марченко по заброшенной шайбе.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче.

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