Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном»
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«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами», — цитирует игрока сайт клуба.
Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд Арена» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей результативными действиями отметились сразу четыре российских игрока команды. На счету Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Егора Чинахова и Кирилла Марченко по заброшенной шайбе.
Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче.