Сёмин: Головин входит в число лучших игроков Лиги 1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в сезоне-2023/24.

«Думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он же на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами. И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков Лиги 1», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

25 ноября «Монако» с Головиным разгромно уступил ПСЖ в матче Лиги 1. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Луиса Энрике. Парижане с 30 очками продолжают лидировать в Лиге 1. «Монако» (24) занимает третью строчку в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист ЦСКА Милош Красич высказал мнение, что Головин может выиграть «Золотой мяч» в будущем.