Красич: верю, что в ближайшие несколько лет Головин выиграет «Золотой мяч»

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Слежу немного за Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду», — приводит слова Красича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 12 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на три балла.

Ранее Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем ПСЖ — «Монако».