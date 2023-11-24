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Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем ПСЖ — «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции L'Équipe перед матчем 13-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен».
Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем ПСЖ — «Монако»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Встреча состоится сегодня, 24 ноября, и начнётся в 23:00 по мск. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

После 12 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на три балла.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Головин опроверг информацию о том, что во Франции зарплаты ниже, чем в России.

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