Radio: Конте вернётся на пост главного тренера «Ювентуса» летом 2024 года
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Как сообщает Radio, руководство клуба уже согласовало с 54-летним итальянцем контракт сроком до конца следующего сезона.
По информации источника, Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании текущего сезона.
Напомним, что в сезоне-2022/23 итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.
Ранее Конте рассказал о своём возвращении к работе.