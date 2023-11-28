Radio: Конте вернётся на пост главного тренера «Ювентуса» летом 2024 года

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте возглавит «Ювентус» в следующем году.

Как сообщает Radio, руководство клуба уже согласовало с 54-летним итальянцем контракт сроком до конца следующего сезона.

По информации источника, Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании текущего сезона.

Напомним, что в сезоне-2022/23 итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

Ранее Конте рассказал о своём возвращении к работе.