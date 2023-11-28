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Петржела: «Зенит» возьмёт реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение в Кубке России

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно матча сине-бело-голубых с московским «Динамо» в Кубке России.
Петржела: «Зенит» возьмёт реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кубковые матчи иногда бывают очень непредсказуемыми. Но в завтрашней игре есть явный фаворит — «Зенит». Думаю, что в этом году «Зенит» исправит ситуацию и возьмёт реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение», — цитирует Петржелу «Чемпионат.com».

Матч между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо».

 

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