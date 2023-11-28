Гави успешно перенёс операцию после разрыва связки колена
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- © Juan Manuel Serrano Arce
Об этом сообщается на официальном сайте «Барселоны».
Сроки восстановления игрока после операции не сообщаются.
Гави травмировался в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии (3:1). Сборная Испании заняла первое место в группе А и досрочно вышла в финальную часть турнира.
По информации СМИ, футболист рискует пропустить от шести до восьми месяцев и может не принять участия в Евро-2024.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Алькантару в качестве замены травмированному Гави.