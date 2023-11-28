Траньков: без международных стартов фигуристам сложно расти и развиваться

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказал мнение, что без международных соревнований российским фигуристам тяжело расти.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся», — цитирует Транькова «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент в фигурном катании происходит смена поколений.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Траньков назвал Дикиджи и Ветлугина новыми звёздами фигурного катания России.