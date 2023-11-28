В ЦСКА заявили, что руководство полностью доверяет тренерскому штабу Фёдорова

Спортивный директор ХК ЦСКА Денис Денисов высказался о доверии руководства армейского клуба к тренерскому штабу Сергея Фёдорова.

«Как известно, плохая лошадь начинает с галопа. Я не говорю о том, что сейчас нашей команде надо играть из рук вон плохо — ни в коем случае. Но возможности поправить наше турнирное положение есть. Полное доверие к тренерскому штабу Фёдорова. Безусловно», — цитирует Денисова РИА Новости.

В сезоне-2023/24 ЦСКА одержал 19 побед в 35 матчах и с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, что в финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом два раза подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее сообщалось, что строительство новой ледовой арены ЦСКА начнётся в ближайшее время.