Строительство новой ледовой арены ЦСКА начнётся в ближайшее время
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«Строительство арены? Работа идёт, документы готовятся. В ближайшее время строительство арены вот-вот начнётся», — цитирует Денисова РИА Новости.
В декабре 2020 года компания «Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ХК ЦСКА на Ленинградском проспекте.
Армейцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции с 40 очками.
Ранее Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах по новому контракту с армейским клубом.