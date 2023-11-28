Строительство новой ледовой арены ЦСКА начнётся в ближайшее время

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что строительство новой ледовой арены московского хоккейного клуба начнётся в ближайшее время.

«Строительство арены? Работа идёт, документы готовятся. В ближайшее время строительство арены вот-вот начнётся», — цитирует Денисова РИА Новости.

В декабре 2020 года компания «Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ХК ЦСКА на Ленинградском проспекте.

Армейцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции с 40 очками.

Ранее Александр Клюев, агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о переговорах по новому контракту с армейским клубом.