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НХЛ вернула формат драфта на Матч звёзд

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение вернуть формат, при котором капитаны команд самостоятельно будут выбирать игроков для своих команд на Матче звёзд.
НХЛ вернула формат драфта на Матч звёзд
  • Gettyimages.ru
  • © tobiasjo

«Болельщики начали спрашивать: «А как насчёт драфта?» Мы видели, что драфт используют другие лиги, при том что это мы ввели эту процедуру. И мы подумали: «Кажется, пора это вернуть», — заявил главный специалист НХЛ по контенту Стив Майер. 

Драфт на Матче звёзд проводился в 2011, 2012 и 2015 годах. В 2013 году мероприятие не состоялось из-за локаута, а в 2014-м — из-за Олимпийских игр в Сочи.

В 2024 году событие пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто. НХЛ выберет по одному игроку из 32 клубов, ещё 12 отберутся с помощью голосования болельщиков. Лига также отберёт капитанов, которые соберут четыре команды для мини-турнира в формате «3 х 3».

Ранее Джей Пи Бэрри, агент российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова, пояснил решение своего клиента продолжить карьеру в НХЛ.

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