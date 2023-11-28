НХЛ вернула формат драфта на Матч звёзд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение вернуть формат, при котором капитаны команд самостоятельно будут выбирать игроков для своих команд на Матче звёзд.

«Болельщики начали спрашивать: «А как насчёт драфта?» Мы видели, что драфт используют другие лиги, при том что это мы ввели эту процедуру. И мы подумали: «Кажется, пора это вернуть», — заявил главный специалист НХЛ по контенту Стив Майер.

Драфт на Матче звёзд проводился в 2011, 2012 и 2015 годах. В 2013 году мероприятие не состоялось из-за локаута, а в 2014-м — из-за Олимпийских игр в Сочи.

В 2024 году событие пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто. НХЛ выберет по одному игроку из 32 клубов, ещё 12 отберутся с помощью голосования болельщиков. Лига также отберёт капитанов, которые соберут четыре команды для мини-турнира в формате «3 х 3».

Ранее Джей Пи Бэрри, агент российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова, пояснил решение своего клиента продолжить карьеру в НХЛ.