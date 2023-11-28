Агент Воронкова: в «Коламбусе» поддерживали игрока и уговаривали остаться
- AP
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«Он развернулся на 180 градусов. Он принял решение остаться после бесед с игроками и работниками клуба. Все поддерживали его и уговаривали остаться — в том числе его семья и друзья», — цитирует Бэрри журналист Аарон Порцлайн.
По информации СМИ, хоккеист тосковал по России и мог вернуться на родину.
В нынешнем сезоне Воронков провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (4 + 6) очков.
Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче.