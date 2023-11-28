RT в Telegram
Подпишись

Агент Воронкова: в «Коламбусе» поддерживали игрока и уговаривали остаться

Короткая ссылка
Джей Пи Бэрри, агент российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова, пояснил решение своего клиента продолжить карьеру в НХЛ.
Агент Воронкова: в «Коламбусе» поддерживали игрока и уговаривали остаться
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Он развернулся на 180 градусов. Он принял решение остаться после бесед с игроками и работниками клуба. Все поддерживали его и уговаривали остаться — в том числе его семья и друзья», — цитирует Бэрри журналист Аарон Порцлайн.

По информации СМИ, хоккеист тосковал по России и мог вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (4 + 6) очков.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить