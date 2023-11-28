Защитник «Спартака» Хлусевич подтвердил, что мог перейти в клуб из Италии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил информацию о том, что мог перейти в итальянский клуб.

«Это правда. Почему я не ушёл, может сказать мой агент. Был конкретный вариант, но не сложилось. Трансферное окно — очень тонкое дело. Сейчас я в эти дела не лезу. И даже прошу агента, чтобы он мне ничего не говорил», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Летом 2023 года футболист входил в сферу интересов «Болоньи» и «Лацио».

В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги 22-летний игрок провёл за красно-белых 16 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в €5 млн.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина по поводу того, что нападающий команды Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.